الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط استمرار إجبار العائلات على النزوح من منازلها

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ81، على التوالي، ولليوم الـ68 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني مستمر، وتعزيزات عسكرية مكثفة ومداهمات واعتقالات.

وقالت مراسلتنا، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من الآليات والجرافات وفرق المشاة إلى المدينة ومخيميها وضواحيها، وسط عمليات دهم وتفتيش في عدد من الأحياء والمنازل، مترافقة مع إطلاق كثيف للقنابل الصوتية.

وجابت آليات الاحتلال عدة أحياء داخل المدينة، أبرزها: شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووسط سوق الخضراوات، والحي الشرقي، وشارع نابلس، وشارع المحاكم، حيث تم اعتراض حركة المركبات ومنعها من المرور في كثير من الأحيان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام سوداني بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للمدينة.

وقبيل منتصف الليلة الماضية، اقتحمت قوة من المشاة، ضاحية اكتابا من جهة مخيم نور شمس، وانتشرت في حي إسكان الموظفين وسط أعمال تمشيط وتفتيش بين المنازل، وإطلاق القنابل الصوتية تجاه المركبات المارة على دوار اكتابا، واعتقلت الشاب وهبي الجرمي من مركبته واقتادته معها.

كما داهمت منزل المواطن ميسرة أبو ظريفة بحي الإسكان، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وحطمت كاميرات المراقبة في عدة منازل في المنطقة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين على الأطراف الغربية لمخيم نور شمس، وأجبرت عائلات العمر وأبو سريس والملاح على إخلاء منازلها بالقوة، في الوقت الذي يشهد المخيم يوميا حملة تهجير قسري لسكانه في حارتي جبل الصالحين وجبل النصر.

وشهد مخيم طولكرم طوال الليلة الماضية وفجر اليوم، انتشار كبيرا لجنود الاحتلال، الذين عاثوا تخريبا وتدميرا في المنازل ومحتوياتها بعد مداهمتها، بما فيها الفارغة من سكانها بعد تهجيرهم منها قسرا، حيث أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة، وتركزت في حارة المطار، واعتقلوا الشاب فارس حدايدة من منزله.

وفي موازاة ذلك، يشهد شارع نابلس الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، انتشارا مكثفا لآليات الاحتلال التي تقوم بالتضييق على المواطنين واعتراض حركة تنقلهم، ما فاقم معاناتهم بعدما أغلقت قوات الاحتلال مقاطعه بسواتر ترابية في كلا الاتجاهين، ونصبت الحواجز على طول الشارع ومنعت المركبات من المرور.

كما يواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، بعد إجبار سكانهما على إخلائهما قسرا، مع تمركز آلياته وجرافاته في محيطهما.

هذا وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

كما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب مئات المواطنين من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

وألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والإحراق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دُمر 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.