  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يهنئ "تروفانوف" بإطلاق سراحه من غزة ويقول: علينا الامتنان لقيادة حماس..

الخميس 17 أبريل 2025 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يهنئ "تروفانوف" بإطلاق سراحه من غزة ويقول: علينا الامتنان لقيادة حماس..



موسكو/ وكالات/

 التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإسرائيلي من أصل روسي ألكسندر تروفانوف، الذي كان محتجزا في قطاع غزة وأُطلق سراحه في فبراير الماضي

وحضر أيضا اللقاء والدته يلينا تروفانوفا وخطيبته الإسرائيلية سابير كوهين، في قصر الكرملين اليوم الأربعاء.

وهنأ بوتين تروفانوف وأسرته على إطلاق سراحه، مؤكدا أن ذلك كان ممكنا "بفضل علاقات روسيا المستقرة والمديدة مع الشعب الفلسطيني وممثليه، ومختلف منظماته".

وأضاف بوتين "علينا إبداء الامتنان لقيادة حركة حماس على الالتقاء معنا في منتصف الطريق والقيام بهذا التصرف الإنساني، حيث جرى إطلاق سراحك".

وأكد بوتين أن روسيا بذلت قصارى جهدها من أجل تأمين إطلاق سراح تروفانوف من قطاع غزة، معربا عن أمله أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن خطط الجيش الاسرائيلي لتقسيم مدينة غزة ..

إيران تبث مشاهد غير مسبوقة لعملية "الوعد الصادق" ضد اسرائيل

مسؤول سابق بالموساد: نتنياهو سيضطر لقبول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

الرئيس عباس إلى دمشق الجمعة في زيارة هامة للقاء الشرع

نتنياهو يوجه المفاوضين بـ”مواصلة الخطوات” لإطلاق سراح الرهائن

ألمانيا تجلي عددا من مواطنيها وأقاربهم من قطاع غزة

كاتس يتراجع عن تصريحاته ويؤكد : لن ندخل مساعدات إنسانية الى غزة

الأخبار الرئيسية

غروسي يحذّر من اقتراب إيران من تصنيع القنبلة النووية وطهران تتمسك بتخصيب اليورانيوم وترفض تهديدات ترامب

حماس: نجهز ردنا على مقترح الاحتلال حول وقف اطلاق النار وسلاحنا غير قابل للتفاوض

الإعلام العبري: خروج مئات الغزيين من قطاع غزة إلى 12 دولة أوروبية في إطار الهجرة الطوعية

ليلة دامية..الاحتلال يحرق عشرات النساء وألاطفال داخل الخيام بخان يونس وجباليا وبيت لاهيا

IMG_20250416_234439_386

10 شهداء في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية