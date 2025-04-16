بوتين يهنئ "تروفانوف" بإطلاق سراحه من غزة ويقول: علينا الامتنان لقيادة حماس..

موسكو/ وكالات/

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإسرائيلي من أصل روسي ألكسندر تروفانوف، الذي كان محتجزا في قطاع غزة وأُطلق سراحه في فبراير الماضي

وحضر أيضا اللقاء والدته يلينا تروفانوفا وخطيبته الإسرائيلية سابير كوهين، في قصر الكرملين اليوم الأربعاء.

وهنأ بوتين تروفانوف وأسرته على إطلاق سراحه، مؤكدا أن ذلك كان ممكنا "بفضل علاقات روسيا المستقرة والمديدة مع الشعب الفلسطيني وممثليه، ومختلف منظماته".

وأضاف بوتين "علينا إبداء الامتنان لقيادة حركة حماس على الالتقاء معنا في منتصف الطريق والقيام بهذا التصرف الإنساني، حيث جرى إطلاق سراحك".

وأكد بوتين أن روسيا بذلت قصارى جهدها من أجل تأمين إطلاق سراح تروفانوف من قطاع غزة، معربا عن أمله أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين في القطاع.