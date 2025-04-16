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الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار الجملة في فلسطين بمقدار 1.01%

الخميس 17 أبريل 2025 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار الجملة في فلسطين بمقدار 1.01%



رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 1.01% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، إذ انخفضت أسعار السلع المستوردة بمقدار 2.50%، على الرغم من الارتفاع بنسبة 2.08% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفضت بمقدار 1.04%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع انواع الوقود الصلب بمقدار 11.49%، والفواكه والخضار بمقدار 10.57%، والحيوانات الحية بمقدار 7.83%، والمشروبات بمقدار 6.67%، والأثاث المنزلي بمقدار 6.34%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 5.19%، والأدوات المكتبية والكتب والمجلات والجرائد بمقدار 4.19%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 1.94%، والمفروشات المنزلية بمقدار 1.58%، والأواني المنزلية بمقدار 0.98%.

في المقابل ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 5.72%، السجاد والموكيت والبسط بنسبة 4.18%، والمعادن وخامات المعادن بنسبة 0.78%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.79%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بمقدار 1.58%، وصيانة واصلاح المركبات ذات المحركات بمقدار 1.22%.

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