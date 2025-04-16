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الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 17 أبريل 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

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