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الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف مارس

الأربعاء 16 أبريل 2025 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف مارس



غزة/سما/

اتهم زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتضحية بحياة الأسرى في غزة وتخريب الصفقات الرامية لإطلاق سراحهم من أجل بقائه السياسي.


جاء ذلك في منشور لغولان، مساء الأربعاء، بحسابه على منصة إكس، تعليقا على نشر مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي بارون بارسلافسكي.


وقال غولان: “علامة حياة لبارسلافسكي، من الأسر مرة أخرى تمزق القلب من الألم. كل فيديو هو دليل آخر على أن نتنياهو يتخلى عن شعبه من أجل حكمه”.


وأضاف: “نتنياهو يضر بالأمن ويخرب الصفقات، ويخوض حرباً بلا هدف أو نهاية، ويضحي بأرواح البشر من أجل بقائه السياسي”.


وذكر غولان، أن أحدا من وزراء حكومة نتنياهو لم يكلف نفسه عناء الاتصال بعائلة بريسلافسكي.

وتابع: “سنناضل من أجل إطلاق سراح المختطفين ولن نرتاح حتى يعود آخر واحد منهم”.


وفي وقت سابق الأربعاء، بثت “سرايا القدس”، الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” فيديو لبارسلافسكي، حمّل فيه نتنياهو المسؤولية عن حياته.

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