نتنياهو يوجه المفاوضين بـ”مواصلة الخطوات” لإطلاق سراح الرهائن

القدس المحتلة/سما/

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء توجيهات لفريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتّجاه الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.



وجاء في بيان لمكتبه أن “رئيس الوزراء أصدر توجيهات بمواصلة الخطوات للمضي قدما في الإفراج عن رهائننا”، مضيفا أنه أجرى تقييما للقضية مع فريق التفاوض وقادة المؤسسة الأمنية.



بدوره أكد قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس الأربعاء أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.

وقال محمود مرداوي إن “رد الحركة ما زال في طور الإعداد ونؤكد أنه لا مكان لأي صفقة جزئية”.

وأضاف أن “سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل”.