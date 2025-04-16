ألمانيا تجلي عددا من مواطنيها وأقاربهم من قطاع غزة

برلين/سما/

ساعدت الحكومة الألمانية عددا من المواطنين الألمان وأقارب أفراد عائلاتهم على مغادرة قطاع غزة الفلسطيني الذي تشن عليه إسرائيل حربا منذ 18 شهرا.

وردا على سؤال عن هذا الموضوع، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء إن المجموعة تتكون من 24 شخصا، مشيرة إلى أن الرحلة بعد الخروج من غزة ستتواصل بالحافلة عبر إسرائيل والضفة الغربية وصولا إلى الأردن، حيث من المقرر أن يسافروا من هناك إلى ألمانيا.

وأضافت المتحدثة أن هذه الرحلة تم التنسيق لها – كما في حالات سابقة – بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية. وكان قد تم في أوائل أبريل/نيسان الجاري إجلاء 19 ألمانيا وأقرب ذويهم من القطاع الذي يتعرض لحصار إسرائيلي منذ نحو عقدين.

يشار إلى تزايد صعوبة مغادرة القطاع الذي يقطنه حوالي مليوني نسمة، وذلك منذ بدء الحرب. ولا تتم المغادرة – إن حصلت – إلا عبر إجراءات طويلة ومعقدة، ويحظى الفلسطينيون الحاملون لجنسيات أجنبية في هذه الإجراءات بفرص أفضل نسبيا.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإنه لا يزال هناك مواطنون ألمان مع عائلاتهم داخل القطاع. وأكدت المتحدثة أن الحكومة الألمانية تواصل السعي لتأمين مغادرتهم.

جدير بالذكر أن مناطق واسعة من قطاع غزة دمرت خلال الحرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أصبحت معه الظروف المعيشية للسكان المدنيين هناك لا تحتمل.

(د ب أ)