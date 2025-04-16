  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انفجارات عنيفة في صنعاء جراء القصف الأمريكي

الأربعاء 16 أبريل 2025 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجارات عنيفة في صنعاء جراء القصف الأمريكي



صنعاء/سما/

هزت انفجارات عنيفة مساء اليوم الأربعاء العاصمة صنعاء إثر سلسلة غارات جوية أمريكية استهدفت مواقع متفرقة تسيطر عليها الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال شهود عيان “إن انفجارات عنيفة هزت العاصمة جراء قصف أمريكي بنحو 15 غارة جوية استهدفت معسكر الحفا وجبلي النهدين ونقم (مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون)”.

وأكد الشهود ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، جنوب وشرق العاصمة صنعاء، وتضرر عدد من المنازل المجاورة”.

ويعد هذا القصف “هو الأعنف” منذ أن استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على مواقع الحوثيين في اليمن منتصف مارس/آذار الماضي، وفقا لشهود العيان.

من جانبها، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أن “طيران العدوان استهدف بـ 12 غارة جوية منطقة الحفا بمديرية السبعين في صنعاء”، دون الإشارة حتى الآن إلى وقوع خسائر.

وشنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن منذ منتصف الشهر الماضي، أدت إلى مقتل أكثر من 124 مدنيا واصابة 256 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، حسب تصريحات الحوثيين.

وفي سياق متصل، قال ستيفن فاغن سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، في حساب السفارة على منصة “إكس”، “إن الحملة الحالية تستهدف الحوثيين وقدراتهم العسكرية فقط، وليس المدنيين في مناطق سيطرة حكمهم الاستبدادي”.

 

وبدأت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد الحوثيين “لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر”، بعد أن أعلن الحوثيون استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر العربي، “مساندة ودعما للفلسطينيين في غزة”، حد وصفهم.

(د ب أ)

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن خطط الجيش الاسرائيلي لتقسيم مدينة غزة ..

التمرد الأكبر بتاريخ إسرائيل.. 29 ألف إسرائيلي يطوقون نتنياهو بـ23 عريضة احتجاج ضد استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة

إيران تبث مشاهد غير مسبوقة لعملية "الوعد الصادق" ضد اسرائيل

حزب الشعب ينفي علاقته ببيان لجنة المتابعة بغزة حول مسألة السلاح

أقوى نساء «الموساد»... ماذا نعرف عن عليزة ماجن؟ سعت لاغتيال خالد مشعل وشاركت في تجنيد طيار عراقي

القسام”: فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر لمكان تواجدهم

مسؤول سابق بالموساد: نتنياهو سيضطر لقبول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

2025-04-16_20-20-11_410708

نتنياهو يوجه المفاوضين بـ”مواصلة الخطوات” لإطلاق سراح الرهائن

20250416085517

الحكومة الإسرائيلية للعليا: استمرار بار في منصبه يُقوّض الأمن والدولة

تقديرات أمنية إسرائيلية: المساعدات المتوفرة في غزة تكفي لشهر واحد فقط

8-24-e1744825922855-730x438

مؤسسة “هند رجب” تقدم طلبا لاعتقال وزير خارجية إسرائيل بلندن

10-17-730x438

”القسام” تعلن استهداف 3 دبابات إسرائيلية شرقي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية