انفجارات عنيفة في صنعاء جراء القصف الأمريكي

صنعاء/سما/

هزت انفجارات عنيفة مساء اليوم الأربعاء العاصمة صنعاء إثر سلسلة غارات جوية أمريكية استهدفت مواقع متفرقة تسيطر عليها الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال شهود عيان “إن انفجارات عنيفة هزت العاصمة جراء قصف أمريكي بنحو 15 غارة جوية استهدفت معسكر الحفا وجبلي النهدين ونقم (مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون)”.

وأكد الشهود ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، جنوب وشرق العاصمة صنعاء، وتضرر عدد من المنازل المجاورة”.

ويعد هذا القصف “هو الأعنف” منذ أن استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على مواقع الحوثيين في اليمن منتصف مارس/آذار الماضي، وفقا لشهود العيان.

من جانبها، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أن “طيران العدوان استهدف بـ 12 غارة جوية منطقة الحفا بمديرية السبعين في صنعاء”، دون الإشارة حتى الآن إلى وقوع خسائر.

وشنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن منذ منتصف الشهر الماضي، أدت إلى مقتل أكثر من 124 مدنيا واصابة 256 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، حسب تصريحات الحوثيين.

وفي سياق متصل، قال ستيفن فاغن سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، في حساب السفارة على منصة “إكس”، “إن الحملة الحالية تستهدف الحوثيين وقدراتهم العسكرية فقط، وليس المدنيين في مناطق سيطرة حكمهم الاستبدادي”.

وبدأت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد الحوثيين “لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر”، بعد أن أعلن الحوثيون استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر العربي، “مساندة ودعما للفلسطينيين في غزة”، حد وصفهم.

(د ب أ)