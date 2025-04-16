  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

”القسام” تعلن استهداف 3 دبابات إسرائيلية شرقي غزة

الأربعاء 16 أبريل 2025 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
”القسام” تعلن استهداف 3 دبابات إسرائيلية شرقي غزة



غزة/سما/

 أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأربعاء، أن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات إسرائيلية من طراز “ميركافا 4” شرقي مدينة غزة، خلال الساعات 24 الماضية.

وقالت الكتائب، في بيان عبر منصة “تلغرام”، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 دبابات إسرائيلية متوغلة قرب مستشفى الوفاء، شرقي حي التفاح في مدينة غزة، باستخدام قذائف “الياسين 105”.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة، ضمن الإبادة المتواصل على القطاع بدعم أمريكي.

وقال الجيش، في بيان عبر “تلغرام”: “بدأت قوات جيش الدفاع العمل في منطقة الدرج والتفاح في قطاع غزة وذلك بهدف تعميق السيطرة العملياتية في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1652 فلسطينيا وأصابت 4391 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع صباح الأربعاء.

#كتائب القسام #غزة

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن خطط الجيش الاسرائيلي لتقسيم مدينة غزة ..

التمرد الأكبر بتاريخ إسرائيل.. 29 ألف إسرائيلي يطوقون نتنياهو بـ23 عريضة احتجاج ضد استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة

إيران تبث مشاهد غير مسبوقة لعملية "الوعد الصادق" ضد اسرائيل

حزب الشعب ينفي علاقته ببيان لجنة المتابعة بغزة حول مسألة السلاح

أقوى نساء «الموساد»... ماذا نعرف عن عليزة ماجن؟ سعت لاغتيال خالد مشعل وشاركت في تجنيد طيار عراقي

القسام”: فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر لمكان تواجدهم

مسؤول سابق بالموساد: نتنياهو سيضطر لقبول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

2025-04-16_20-20-11_410708

نتنياهو يوجه المفاوضين بـ”مواصلة الخطوات” لإطلاق سراح الرهائن

20250416085517

الحكومة الإسرائيلية للعليا: استمرار بار في منصبه يُقوّض الأمن والدولة

تقديرات أمنية إسرائيلية: المساعدات المتوفرة في غزة تكفي لشهر واحد فقط

8-24-e1744825922855-730x438

مؤسسة “هند رجب” تقدم طلبا لاعتقال وزير خارجية إسرائيل بلندن

67ff648b4c59b70df4224eb2

من تصفية حماس إلى تهجير السكان.. كاتس يكشف استراتيجية إسرائيل في غزة ولبنان وسوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية