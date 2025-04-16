المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: القطاع دخل مرحلة الانهيار الإنساني

غزة/سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن القطاع دخل مرحلة الانهيار الإنساني وأن "الجوع يتفاقم بسرعة والمستشفيات على وشك التوقف والمخابز ومحطات المياه خارج الخدمة".



وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي اليوم الأربعاء من "دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين وسكان قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، وتحديدا مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل ومتعمد".

وأضاف البيان أن القطاع اليوم "يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر وفي مقدمتهم أكثر من 1,100,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد".

وتابع البيان "وقد باتت مشاهد الطوابير الطويلة أمام ما تبقى من نقاط توزيع الطعام مشهدا يوميا مأساويا في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل استهداف الاحتلال لأكثر من 37 مركزا لتوزيع المساعدات و28 تكية طعام تم قصفها وإخراجها عن الخدمة ضمن خطة ممنهجة لفرض سياسة التجويع كأداة حرب ضد المدنيين".

وأردف "ما يجري في القطاع ليس أزمة عابرة بل جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم الحرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة وصمت دولي".

وقال البيان "على صعيد المساعدات الإنسانية يواصل الاحتلال منع دخول أي شاحنات إغاثة أو وقود إلى غزة في ظل تكدس آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات عند المعابر منذ أسابيع طويلة دون السماح بوصولها إلى مستحقيها".

وذكر أن "المرافق الخدمية والإنسانية شارفت على الانهيار الكامل، فالمشافي تعمل بقدرات محدودة ودون أدوية أو وقود، ومن المحتمل أن تتوقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام دخول الوقود، وكذلك المخابز توقفت عن العمل حيث أنها لا تجد دقيقا أو مصادر تشغيل، ومحطات المياه توقفت عن الضخ بفعل شح الوقود وقطع الكهرباء بشكل متعمد، خاصة عن محطات التحلية ومع استمرار هذا الوضع، فإننا نحذر من خطر وقوع وفيات جماعية في أي لحظة بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية وانتشار الأمراض".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بالتحرك الدولي العاجل لـ"وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".