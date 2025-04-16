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الاحتلال يفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة

الأربعاء 16 أبريل 2025 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، وسلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


والاثنين، أفرجت إسرائيل عن 10 أسرى آخرين اعتقلوا قبل 6 أشهر. وقد وصلوا إلى "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع في حالة صحية سيئة جراء التعذيب الذي تعرضوا له بالسجون الإسرائيلية.

والخميس، أفرجت إسرائيل عن 80 أسيرا فلسطينيا من مختلف مناطق غزة بشكل مفاجئ، في ظروف صحية ونفسية صعبة.

وسبق أن أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

ومقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت الفصائل بغزة عشرات الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على مراحل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.

وفي 18 مارس الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

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