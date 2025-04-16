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تقرير: استبعاد مسؤولي "الشاباك" من مرافقة نتنياهو إلى غزة

الأربعاء 16 أبريل 2025 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: استبعاد مسؤولي "الشاباك" من مرافقة نتنياهو إلى غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه لم تتم دعوة أي مسؤول في جهاز "الشاباك" لمرافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دخل إلى قطاع غزة أمس الثلاثاء.

ووفقا للتقارير، فإن من المعتاد أن يرافق ممثل عن الشاباك، المسؤول عن المنطقة، رئيس الوزراء في مثل هذه الزيارات الميدانية.

وقد نقل عن مكتب رئيس الوزراء رده على التساؤلات بالقول: "هذه جولة عسكرية، ولا تخص جهاز الشاباك".


وفي اليوم نفسه، أفاد مصدران لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن الإحاطة الأمنية التي كانت مقررة ليوم الثلاثاء ألغيت بعد أن أبلغ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بعدم رغبته في المشاركة بأي اجتماعات أمنية يحضرها رئيس الشاباك، رونين بار.

وجاءت تصريحات سموتريتش عقب الكشف عن قضية أمنية أثارت جدلًا، حيث تم اعتقال مسؤول في الشاباك للاشتباه في قيامه بتسريب معلومات سرية إلى مسؤول منتخب واثنين من الصحفيين.

ويأتي هذا التطور في سياق توترات سابقة بين رئيس جهاز الشاباك ورئيس الوزراء على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية قطر غيت"، وكذلك على خلفية قرار الحكومة بإقالة بار.

وأثناء زيارته إلى غزة، تلقى نتنياهو إحاطة أمنية من كبار القادة العسكريين حول مجريات العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وبالاشتراك مع وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، أجرى نتنياهو مناقشات مع قادة الفرق والألوية والكتائب، كما التقى بجنود في الخدمة الفعلية وأفراد من نخبة قوات الاحتياط.

وقال رئيس الوزراء في بيان: "نحن نصر على أن تطلق حماس سراح رهائننا، ونحن عازمون على تحقيق جميع أهدافنا الحربية. نحن نقوم بذلك بفضل مقاتلينا الأبطال الذين يؤدون عملا لا يصدق بكل المقاييس".

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