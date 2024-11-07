وزير خارجية مصر: اتفاق غزة الموقع في 19 يناير المجال الوحيد لإطلاق سراح جميع الأسرى

القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء أن اتفاق غزة الموقع فى 19 يناير/ كانون الثاني الماضي هو المجال الوحيد لتحقيق التهدئة المستدامة والوقف الدائم لإطلاق النار والعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال عبد العاطي ، في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة اليوم مع نظيره البولندي “رادوسواف شيكورسكي” ، إن “الجهود المصرية مستمرة ومتواصلة للعمل على سرعة التوصل الى اتفاق يقضي بإطلاق سراح مجموعة من ا والأسرى ومن ثم يساعد فى تحقيق تهدئة ووقف للعدوان والعمل على نفاذ المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة لأن المخزون شارف بالفعل على النفاد” ، مشيرا إلى أن ” الجهد مستمر ونحن ننسق مع الأشقاء فى قطر ومع الإدارة الأمريكية”.

ووصف عبد العاطي الأوضاع في قطاع غزة بأنها “شديدة الخطورة” ، قائلا إن “الأوضاع الإنسانية والطبية خطيرة للغاية نتيجة لوقف دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلي منذ استئناف العدوان في 18 مارس/ آذار الماضي”.

وأضاف أن “الحل الوحيد هو العمل على العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 19 يناير/ كانون الثاني الماضى ، وهذا هو المجال الوحيد لتحقيق التهدئة المستدامة والوقف الدائم لإطلاق النار والعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى”.

بدوره ، أكد وزير الخارجية البولندي الحاجة للحفاظ على الأمن والاستقرار ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الوضع في غزة ومنطقة البحر الأحمر والهجرة غير الشرعية .

وقال الوزير البولندي ، في المؤتمر الصحافي ، إن بلاده تدعم حل الدولتين ، مضيفا أنه “لو كان الأمر لنا لأدخلنا المساعدات ولكن للأسف لا نملك إلا أن نحث ونحفز ونقوم بأقصى ما لدينا” .

وأكد أن بولندا و الاتحاد الأوروبي لديهم سياسات مختلفة عن الولايات المتحدة و أوروبا تدعم الوجود الآمن لإسرائيل و إيجاد حل عادل للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن بولندا اتخذت قرارات لمعاقبة منتجات مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.

وأوضح أن التحديات التى تواجه بلاده تتمثل فى الحرب الروسية على أوكرانيا ، مشيرا إلى أن “مصر تتأثر بارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ونحن فى بولندا نتأثر بسبب الهجرة غير الشرعية” .

ووفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف ، تبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر من التطورات في غزة وأولوية استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، كما تناول عناصر خطة إعادة الإعمار في غزة التي تم اعتمادها عربيا وإسلاميا، مشيدا في هذا السياق بالموقف البولندي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

كما ناقش الجانبان أخر المستجدات في كل من سوريا والسودان وليبيا وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية.