عريضة جديدة: 200 ضابط شرطة إسرائيلي سابقين يطالبون بوقف الحرب وتبادل أسرى

القدس المحتلة/سما/

نشر ضباط كبار سابقون في الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، عريضة تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة حتى بثمن وقف الحرب، ما يعني أن العريضة التي وقع عليها 200 ضابط شرطة برتب عالية تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع حماس لوقف الحرب وتبادل أسرى.

وبين الموقعين على العريضة ثمانية مفتشين عامين سابقين للشرطة، وضباط في مصلحة السجون، بينهم مفوض مصلحة السجون الأسبق، أهارون فرانكو.

وتنضم عريضة ضباط الشرطة السابقين إلى عرائض عديدة مشابهة نشرها ضباط وجنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، وأولها عريضة وقعها حوالي ألف طيار حربي في الاحتياط ومتقاعدين.

وشددت عريضة ضباط الشرطة على تأييد ما جاء في عريضة الطيارين الحربيين بأن إعادة الأسرى الإسرائيليين ممكن بواسطة اتفاق فقط.

ونُشرت، أمس، عريضة مشابهة وقعها 472 ضابطا وجنديا مسرحا من الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، وجاء فيها أن "إعادة المخطوفين هي المهمة والقيمة الأكثر أهمية اليوم، وهم يسبقون أي مهمة أو قيمة أخرى. وتواجد جنود ومواطنين مخطوفين في غزة طوال 556 يوما يقوض الأسس الأخلاقية للدولة، والتكافل المتبادل والقيم العسكرية".

كذلك نشرت عريضة، أمس، وقعها 254 مسرحا من وحدة الكوماندوز البحري، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بـ"أوقفوا الحرب وأعيدوا جميع المخطوفين، وأي يوم يمر يشكل خطرا على حياتهم". وبين الموقعين على هذه العريضة، 69 ضابطا وجنديا يخدمون في قوات الاحتياط في هذه الوحدة.



ووقع على عريضة أخرى، نشرت يوم الجمعة الماضي، أكثر من 1500 ضابط وجندي مشرحين من سلاح المشاة والوحدات الخاصة، بينهم 16% يخدمون في قوات لاحتياط.

وفي اليوم نفسه، نشر 250 ضابطا وجنديا مسرحا من الوحدة 8200، وحدة التنصت الإلكتروني، عريضة جاء فيها أن "استمرار الحرب لا يسهم في أي من الأهداف المعلنة للحرب وسيؤدي إلى موت مخطوفين وجنود وأبرياء.

ووقع على عرائض أخرى مشابهة 1500 ضابط وجندي مسرح من سلاح المدرعات، وحوالي 150 ضابطا سابقا في سلاح البحرية، وحوالي 170 من خريجي "برنامج تلبيوت" للمجندين الذين أظهروا قدرة أكاديمية متميزة في العلوم وإمكانات القيادة.

وأدى اتساع هذه العرائض في أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى نشر عرائض مشابهة من جانب جهات مدنية أيضا، بينهم نحو 3000 من العاملين في القطاع الصحي وفائزين بجائزة نوبل، وعريضة وقعها 1700 فنان وعاملين في المجال الثقافي ومئات الأدباء والشعراء.

ودعت عرائض أخرى وقعها حوال 3500 أكاديمي وقرابة 3000 من العاملين في جهاز التعليم و1000 من أهالي طلاب.