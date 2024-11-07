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مسيرات ووقفات في الضفة إحياء لـ"يوم الأسير الفلسطيني"

الأربعاء 16 أبريل 2025 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات ووقفات في الضفة إحياء لـ"يوم الأسير الفلسطيني"



رام الله/سما/

كما نظمت مسيرات ووقفات مماثلة في مدن نابلس وقلقيلية وطوباس شمالي الضفة، وبيت لحم (جنوب).

وفي جميع المسيرات والفعاليات أكد المشاركون دعمهم للمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وطالبوا بالإفراج عنهم.

ومن المفترض أن تنظم يوم غد الخميس، مسيرات ووقفات مماثلة في مدن وبلدات الضفة الغربية.

ومنذ العام 1974، يحيي الفلسطينيون في 17 نيسان من كل عام، "يوم الأسير الفلسطيني"، من خلال سلسلة من الفعاليات.

وحتى مطلع نيسان 2025 تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية 9900 أسير، من بينهم 3498 معتقلا إداريا يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة، وما لا يقل عن 400 طفل، و27 أسيرة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

ويحيي الفلسطينيون هذا العام يوم الأسير بينما تواصل إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 950 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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