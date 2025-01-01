مصر المواد الغذائية تنفذ في القطاع واتفاق غزة الموقع هو الطريقة الوحيدة لإطلاق سراح جميع الأسرى

القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء أن اتفاق غزة الموقع فى 19 يناير/ كانون الثاني الماضى هو المجال الوحيد لتحقيق التهدئة المستدامة والوقف الدائم لإطلاق النار والعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة اليوم مع نظيره البولندي "رادوسواف شيكورسكي"، إن الجهود المصرية مستمرة متواصلة

للعمل على سرعة التوصل الى اتفاق يقضى باطلاق سراح محموعة من الأسرى ومن ثم يساعد فى تحقيق تهدئة ووقف للعدوان والعمل على نفاذ المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة.

وأضاف أن مخزون المساعدات شارف بالفعل على النفاد، مشيرا إلى أن "الجهد مستمر ونحن ننسق مع الأشقاء فى قطر ومع الإدارة الأميركية".