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موقع عبري يكشف عن خطط الجيش الاسرائيلي لتقسيم مدينة غزة ..

الأربعاء 16 أبريل 2025 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف عن خطط الجيش الاسرائيلي لتقسيم مدينة غزة ..



القدس المحتلة/سما/

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأخيرين من عدوانه في منطقتي التفاح والشجاعية في طريقه ربما الى مدينة غزة.

واضاف موقع واللا العبري " إذا استمر هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة، فيمكن تقدير أنه بمناورة بطيئة في نطاق 3-4 كيلومترات، سوف يتمكن الجيش من عبور مدينة غزة. ومن شأن هذه العملية أن تؤدي إلى تقسيم المدينة إلى قسمين من خلال السيطرة على شارع عمر المختار.

وشارع عمر المختار يبدأ عند ساحة فلسطين وينتهي عند الساحل. ويفصل الشارع حي الدرج عن حي الزيتون، ويضم العديد من المباني الحكومية والمراكز التجارية والأسواق المركزية لقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير رفح في الجنوب، من خلال توسيع السيطرة على محور موراج، وتسيطر جزئياً على محور نتساريم، وتنفذ مناورة بطيئة تتضمن تدميراً هندسياً في بيت حانون، وبيت لاهيا، والتفاح، والشجاعية، وغيرها.

وبحسب توجيهات المستوى السياسي، في اسرائيل فإنه في المناطق التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي، يجري التخطيط للبقاء وليس الخروج من تلك المناطق بحسب التقرير الاسرائيلي.

وتقترب نسبة سيطرة جيش الاحتلال في المنطقة الآن من 40% من المساحة الإجمالية للقطاع. وفي المناطق المتبقية، ينفذ جيش الاحتلال غارات جوية وعمليات برية دقيقة.

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