كاتس يتراجع عن تصريحاته ويؤكد : لن ندخل مساعدات إنسانية الى غزة

القدس المحتلة/سما/

تراجع وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، عن تصريحاته بأن إسرائيل تستعد لإعادة ضخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد تعرضه لانتقادات شديدة من قبل أعضاء الائتلاف والمعارضة.

وقال كاتس في بيان أصدره: "كما ذكرت في إعلاني فإن سياسة إسرائيل واضحة وهي عدم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة".

واضاف "إن منع المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدام هذا الإجراء ضد السكان، بالإضافة إلى الخطوات الأخرى التي تتخذها إسرائيل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت على لسان كاتس تأكيده بأن إسرائيل من المتوقع أن تسمح بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال بضعة أسابيع عبر شركات مدنية

واوقف الاحتلال ادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمدة ستة أسابيع، في ظل انهيار وقف إطلاق النار وتجميد المفاوضات.