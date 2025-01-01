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نتائج التشريح تكشف:الاحتلال أعدم المسعفين الشهداء في الصدر والراس

الأربعاء 16 أبريل 2025 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج التشريح تكشف:الاحتلال أعدم المسعفين الشهداء في الصدر والراس



غزة /سما/

كشفت تقارير التشريح التي أجريت على جثث 14 من عمال الإغاثة الخمسة عشر الذين استشهدوا في قطاع غزة في 23 مارس/آذار أن معظمهم أصيبوا بطلقات نارية متعددة.

وفي حين لم ينشر جيش الاحتلال بعد نتائج التحقيق، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأربعاء) أن نتائج تشريح جثث 14 من الشهداء الخمسة عشر أظهرت أن معظمهم أصيبوا بطلقات نارية في الرأس أو الصدر.

وذكرت الصحيفة أن عمليات التشريح أجريت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل رئيس وحدة الطب الشرعي في غزة.

وكان 14 من الشهداء يرتدون زي الهلال الأحمر أو الدفاع المدني في غزة وقت استشهادهم. وأصيب 11 منهم بطلقات نارية، من بينهم ستة أصيبوا في الصدر أو الظهر، وأربعة آخرون أصيبوا في الرأس. وبحسب النتائج فإن معظمهم أصيبوا بعدة طلقات نارية.

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