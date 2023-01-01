بعد محاصرتهما: استشهاد شابين برصاص الاحتلال جنوب جنين

جنين/سما/

استُشهد، ظهر اليوم الأربعاء، شابان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين.

وقالت وزارة الصحة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين محمد عمر زكارنة (23 عاما)، ومروح ياسر راتب خزيمية (19 عاما)، برصاص الاحتلال بين قرية مسلية وبلدة قباطية جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت صباح اليوم مغارة في منطقة محاجر بين قباطية ومسلية، وأطلقت تجاهها قنابل الأنيرجا والرصاص الحي بشكل كثيف، ثم شرعت جرافات الاحتلال بتجريف الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو تنكيل جرافات الاحتلال وجنوده بجثماني الشهيدين، بعد انتشالهما من المغارة.

يُذكر أن عدد الشهداء في بلدة قباطية وصل إلى 34 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع استمرار الاقتحام المتواصل لقوات الاحتلال، وحملات الاعتقال المتكررة.

وقد تعرضت البلدة منذ نهاية عام 2024 وحتى اليوم لأربعة اقتحامات كبيرة، شاركت فيها جرافات عسكرية، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية والممتلكات، ووصلت الخسائر بحسب وزارة الأشغال إلى قرابة 8 ملايين شيقل.

ويأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/ الماضي، مخلّفا شهداء، وجرحى، واعتقال العشرات، ونزوح نحو 40 ألف فلسطيني، وتدميرا واسعا في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور شمس.