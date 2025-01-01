مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى في رابع أيام "الفصح اليهودي"

القدس المحتلة/سما/

اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في رابع أيام "عيد الفصح اليهودي".

ونقلا عن محاقظة القدس، اقتحم مئات المستعمرين ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

وشهد المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، اقتحاما واسعا شارك فيه أكثر من 1220 مستعمرا، تخلله أداء طقوس.

وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة حملات ترويجية لتشجيع المستعمرين على اقتحام الأقصى، شملت توفير مواصلات بأسعار مخفضة، وتنظيم جولات مجانية، ضمن ما أسمته "أيام الاقتحامات المركزية" خلال فترة "عيد الفصح".