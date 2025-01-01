عدد الشهداء تجاوز 51 الف منذ بدء الحرب وغارات مكثفة على غزة ..

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الثلاثين لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وكثف جيش الاحتلال من غاراته على رفح جنوب القطاع وعلى مدينة غزة التي يجتاح أحياءها الشرقية

غزة والشمال

وارتقى ستة شهداء وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حسونة في حي التفاح شرقي مدينة غزة .

واستشهد ثلاثة مواطنين من عائلة ريان جراء قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

والشهداء هم المواطن رمضان نبيل ريان وزوجته وابنه اثر استهداف اسرائيلي على ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استهدف شقة سكنية قرب مفترف السرايا بمدينة غزة ما اسفر عن استشهاد امرأة مسنة وزوجها من عائلة الرملاوي وعدد من الإصابات.

وارتقى شهيد من عائلة المحتسب بقصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة.

وارتقى ثلاثة مواطنين وعدد من المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وانتشل مواطنون جثامين عدد من الشهداء الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة سلمان في مدينة بيت لاهيا قبل سبعة أشهر.

وكان جيش الاحتلال اصدر أوامر إخلاء لمدرستي نزوح بجباليا.

جنوب القطاع

واستشهدت طفلة واصابتين من استهداف منزل "الرملاوي" حيث طال خيمة مقامة على سطح المنزل قرب المشفى الميداني الأردني بخان يونس جنوب قطاع غزة.

والشهيدة هي الطفلة احلام محمد صيام ثلاث سنوات.

واستشهد مواطنين اثنين بقصف الاحتلال خيمة قرب مدينة أصداء شمال خان يونس وهم فتحي عبد القادر أبو شعر ٥٦ عام و يحيى فتحي أبو شعر ٣٣ عام

وفي رفح تواصلت عمليات نسف المربعات السكنية .

واستشهد المواطن شفيق عبدالله رضوان متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع في قصف إسرائيلي شرقي خان يونس.

وقصف الطيران الحربي مربع سكني كامل لعائلة قشطة وشلوف بحزام ناري في خربة العدس شمال مدينة رفح.

واستشهد تسعة مواطنين بينهم اب وأم وستة من الأطفال وهم أشرف نعيم قشطة وزوجته وأطفاله والحاج سليمان محمد قشطة (ابوعصفور،) لم يتم انتشالهم من المكان .

واستشهد الشاب وسام سمير منصور من سكان مدينة رفح متاثراً باصابته قبل ايام ليلتحق بزوجته ووالده سمير منصور.

وقالت وزارة الصحة غزة انه وصل مشافي القطاع ١٧ شهيدًا، و ٦٩ مصاباً خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥١٠٠٠ شهيد و ١١٦٣٤٣ مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٦٣٠ شهيدًا، ٤٣٠٢ مصاباً)