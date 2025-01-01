سلسلة غارات إسرائيلية تُسفر عن 13 شهيداً وعشرات المصابين في قطاع غزة

غزة /سما/

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة خلال ساعات الليل، تركز معظمها على مدينة غزة، وأسفرت عن ارتقاء 13 شهيداً وسقوط عدد من الجرحى، في تصعيد جديد يطول المدنيين والمناطق السكنية.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، استشهد 6 مواطنين وأصيب عدد آخر بجراح، جراء استهداف منزل سكني، فيما قُتل ثلاثة أفراد من عائلة ريان نتيجة قصف خيمة تؤوي نازحين في ملعب اليرموك وسط المدينة.

كما استشهد مواطنان في غارة استهدفت شقة سكنية قرب مفترق السرايا، وسط مدينة غزة، بينما سُجل شهيد آخر نتيجة قصف من طائرة استطلاع إسرائيلية قرب شارع أبو حصيرة غرب المدينة.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهدت طفلة وأصيب شخصان بجروح، جراء قصف استهدف منزل عائلة الرملاوي، حيث طال القصف خيمة كانت مقامة على سطح المنزل.

وتتواصل عمليات القصف وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في ظل الاكتظاظ الكبير في مناطق النزوح وانهيار البنية التحتية الطبية والإغاثية.