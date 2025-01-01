حزب الشعب ينفي علاقته ببيان لجنة المتابعة بغزة حول مسألة السلاح

غزة /سما/

نفي حزب الشعب الفلسطيني علاقته ببيان لجنة المتابعة حول قضية السلاح في غزة.

وقال الحزب في بيانه مساء الثلاثاء، تناقلت مساء الثلاثاء بعض وسائل الإعلام بيان باسم لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية يتعلق بالموقف من السلاح في قطاع غزة ، يهمنا في حزب الشعب التأكيد أن هذا الموضوع لم يطرح باي شكل من الأشكال للبحث في اطار لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ،

وبالتالي فإن صدور بيان بهذا الشكل بغض النظر عن مضمونه الذي لم يطرح اصلاً ، أمر يتعارض مع اسس العمل المتعارف عليها في لجنة المتابعة ،، اننا في حزب الشعب الفلسطيني لم نكن نرغب بمناقشة هذا الأمر الهام عبر وسائل الإعلام في هذه الطرف الصعبة لكن تكرار ذلك يجعلنا نقول بكل وضوح نؤكد بأن الحزب لم يكن جزءاً من هذا البيان باي شكل من الأشكال ، مؤكداً في نفس الوقت نفسه على حرصه ودعوته الدائمة لضرورة مراعاة واتباع الأصول المتفق عليها في اصدار البيانات باسم لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.