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الرئاسة الفلسطينية تدين المخططات التي تهدف للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل الأردن

الأربعاء 16 أبريل 2025 02:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تدين المخططات التي تهدف للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل الأردن



عمان/سما/

أكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها الشديدة ورفضها للمخططات الإرهابية التي كانت تهدف للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل الأردن، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة هذه المؤامرة الإرهابية، وثقتها المطلقة أن الأردن حكومة وشعبا وقيادة، قادر على إفشال هذه المؤامرة بكل كفاءة واقتدار تحت قيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن من يحاول استهداف الأردن وإضعافه إنما يستهدف فلسطين وإضعافها.

وكانت  المخابرات العامة الأردنية أعلنت يوم الثلاثاء، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة. حسب وكالة "بترا".
وألقت المخابرات القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت  المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

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