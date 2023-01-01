ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال بيت حانون وخان يونس

غزة/سما/

استُشهد ثلاثة مواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبا.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين من عائلة المصري، إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في بلدة بيت حانون.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شابا من رفح، استُشهد قبل قليل، متأثرا بجروح أصيب بها أمس إثر قصف خيمة غرب مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,000 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.