رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام)، الصادرة اليوم الثلاثاء، التطورات المرتبطة بحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ميدانياً وإنسانياً وسياسياً، وما شهدته الضفة الغربية من انتهاكات لجيش الاحتلال والمستعمرين، وإقرار حزمة مساعدات أوروبية للسلطة الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

أفق غامض.. وحطام جسيم

الحصار يجوع الغزيين ويفسد المساعدات على معابرها

الرئيسان عباس وماكرون يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير شعبنا من أرضه

أبو ردينة يسلم رسالة من الرئيس عباس إلى نظيره الموريتاني

مصطفى: ما نشهده ليس مجرد حرب بل محاولة لمحو شعب وقضية

مصر وقطر تؤكدان ضرورة وقف الحرب وتحقيق المصالحة الفلسطينية

شهيد في مخيم الجلزون واقتحام مستشفى جنين وتهجير في طولكرم

المفوضية الأوروبية: 1.6 مليار يورو لدعم التعافي والصمود

الرئيس الفرنسي والوزير الحايك يفتتحان معرض "كنوز أنقذت من غزة: 5 آلاف عام من التاريخ" في باريس

هل يسلم حزب الله سلاحه؟

عون لم يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل

* "الأيام":

18 شهيدا.. غارات متواصلة على القطاع واشتباكات مسلحة في رفح والشجاعية

الطعام يتعفن على أبواب القطاع

"الأونروا": الوضع جحيم ويزداد سوءاً

حرب غزة: لا انفراجة في محادثات القاهرة وكشف تفاصيل المقترح الإسرائيلي الجديد

إسرائيل: تصاعد الاحتجاجات المطالبة بوقف حرب غزة مقابل إعادة الأسرى

شهيد وإصابات في مخيم الجلزون

الاحتلال يشق طريقين استيطانيين

الاحتلال يقتحم مستشفى جنين الحكومي ويواصل حملته ضد مخيمات الشمال

إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب الظاهرية

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي

شحنة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل

* "القدس":

عودة مجازر العائلات

الجوع يفتك بغزة والطعام يتعفن على أبوابها

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة الأسوأ منذ بدء الحرب

مفوضية الاتحاد الأوروبي تصف الوضع في القطاع بالجحيم

"الأونروا": إسرائيل استهدفت أكثر من 400 مدرسة بغزة

مدير الإغاثة الطبية: نخشى من انتشار أمراض جديدة

قيادي بـ "حماس" يكشف تفاصيل مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار

الرئيس يؤكد لماكرون رفض التهجير ووجوب تولي السلطة المسؤولية في غزة

استشهاد الشاب مالك الحطاب في الجلزون والعدوان مستمر على جنين وطولكرم

أكثر من ألف مستوطن يقتحمون الأقصى خلال "الفصح العبري"

حزمة دعم أوروبية جديدة للسلطة بـ 1.6 مليار يورو

حزمة مشاريع يابانية لمخيمات دير عمار وعايدة وعسكر الجديد