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نتنياهو في تصريح صادم : حماس من يحدد قوائم الأسرى الاسرائيليين في صفقة التبادل

الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو في تصريح صادم : حماس من يحدد قوائم الأسرى الاسرائيليين في صفقة التبادل



القدس المحتلة/سما/

اطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريحا صادما عندما ابلغ والدة أحد الاسرى الإسرائيليين بأن حركة حماس هي التي تتحكم في قوائم الأسرى المنوي الافراج عنهم في أي صفقة تبادل .

وتحدث نتنياهو أمس مع ديتزا أور ، والدة المختطف أفينتان أور ، وأطلعها على التقدم في المحادثات. وبحسب رئيس الوزراء، من المتوقع أن يتم في الصفقة الناشئة إطلاق سراح ما يصل إلى عشرة اسرى أحياء، بما في ذلك عيدان ألكسندر .

وخلال المحادثة، أعربت ديتزا أور عن قلقها من أن أي شخص لا يتم إطلاق سراحه قريبًا قد يظل في الأسر دون أي فرصة للإفراج عنه. نفى رئيس الوزراء ذلك بشدة، قائلاً: "هذا غير صحيح على الإطلاق. سنواصل العمل حتى نعيد الجميع. ونحن ملتزمون بذلك.

وسألت نتنياهو كيف يتم تحديد قائمة المفرج عنهم في كل دفعة. وبحسب رئيس الوزراء فإن حماس هي الجهة الوحيدة التي تحدد القوائم.

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