  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء غائمة وباردة

الثلاثاء 15 أبريل 2025 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة وباردة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وباردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبياً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيًا لطيفًا معتدلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو صافيا بوجهٍ عام حارا وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الأركان يفجر مفاجأة: العملية العسكرية تفشل ولا بديل لحماس في الأفق

تفاصيل مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

تحقيق أمني في إسرائيل بـ"حادثة وقعت خلال الحرب" وسط تعتيم مشدد

الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية بـ 1.6 مليار يورو

بقعة التمرد في إسرائيل تتسع.. عريضة جديدة تُحرج لقادة ألوية وجنود تطالب بإنها فوري للحرب على قطاع غزة

باراك وعسكريون إسرائيليون سابقون يطالبون بإعادة الأسرى بإنهاء الحرب على غزة

قائد سابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي: نتنياهو يهدد أمن الدولة ويجب إخضاعه أو أسره

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: المفاوضات الجارية تُركز على الإفراج عن 10 أسرى ونحن غير مستعدين لتقديم تنازلات وسنقضي على “حماس

2202058941

قيادي في حماس: التقديرات تشير لفشل جولة القاهرة

photo_2025-04-14_20-48-16

الورقة الإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. القاهرة تنتظر رد حماس و الأخيرة تعلق

حماس تكشف تفاصيل المُقترح المطروح وتعلن رد الوفد المفاوض

$

تحقيق أمني في إسرائيل بـ"حادثة وقعت خلال الحرب" وسط تعتيم مشدد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية