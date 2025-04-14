الطقس: أجواء غائمة وباردة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وباردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبياً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيًا لطيفًا معتدلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو صافيا بوجهٍ عام حارا وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.