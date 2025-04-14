مبعوث ترامب: سنسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 3.67%

واشنطن / وكالات /

قال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن "الرئيس الأميركي كان يعني ما قاله - لن يكون لديهم قنبلة نووية"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تنوي التركيز على نقطتين رئيسيتين في البرنامج النووي الإيراني: السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 3.67%.

وأضاف ويتكوف أن واشنطن ستركز في المقام الأول على الإشراف وليس على تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية وأنها مهتمة بإثارة قضية برنامج الصواريخ الباليستية في طهران - وهي قضية كانت غائبة عن الاتفاق الأصلي - لكنه أشار إلى أن إيران لا تزال تعارض هذا بشدة.