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مبعوث ترامب: سنسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 3.67%

الثلاثاء 15 أبريل 2025 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب: سنسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 3.67%



واشنطن / وكالات /

قال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن "الرئيس الأميركي كان يعني ما قاله - لن يكون لديهم قنبلة نووية"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تنوي التركيز على نقطتين رئيسيتين في البرنامج النووي الإيراني: السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 3.67%. 

وأضاف ويتكوف أن واشنطن ستركز في المقام الأول على الإشراف وليس على تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية وأنها مهتمة بإثارة قضية برنامج الصواريخ الباليستية في طهران - وهي قضية كانت غائبة عن الاتفاق الأصلي - لكنه أشار إلى أن إيران لا تزال تعارض هذا بشدة.

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