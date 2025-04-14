إصابة جندي إسرائيلي وتفجير عبوة ناسفة بدبابة في غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، بإصابة جندي إسرائيلي خلال عملية تفجير مبانٍ جنوبي قطاع غزة، فيما انفجرت عبوة ناسفة في دبابة بحي الشجاعية دون تسجيل إصابات.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إن “جنديا من لواء غولاني أُصيب إصابة طفيفة ظهر اليوم، خلال عملية فجّرت فيها القوات الإسرائيلية مباني في محور موراج جنوب قطاع غزة”.

ويقع محور موراج بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي غزة، ويحمل اسم مستوطنة إسرائيلية كانت مقامة في القطاع قبل انسحاب إسرائيل منها عام 2005.

وأضافت القناة العبرية: “في وقت سابق من اليوم، مرت دبابة إسرائيلية فوق عبوة ناسفة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، دون وقوع إصابات”.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل 846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 407 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قتلوا أو جرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.