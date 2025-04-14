الحوثيون: غارات أمريكية استهدفت جزيرة كمران غربي اليمن

صنعاء/سما/

قالت جماعة الحوثي، الاثنين، إن عدوانا أمريكيا استهدف بسلسلة غارات جزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن “سلسلة غارات أمريكية استهدفت جزيرة كمران في محافظة الحديدة”.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج أو خسائر هذا القصف.

وكمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، وفق مراسل الأناضول.

وحتى الساعة (18:00 ت.غ)، لم يصدر تعليق أمريكي بخصوص شن غارات على جزيرة كمران.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى لمقتل 123 مدنيا وإصابة 247 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية حتى صباح الاثنين، لا تشمل الضحايا من قوات الجماعة.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.