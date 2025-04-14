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بالفيديو: "سرايا القدس" تقنص قناصا إسرائيليا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

الإثنين 14 أبريل 2025 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: "سرايا القدس" تقنص قناصا إسرائيليا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة



غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من رصدها وقنصها قنّاصا إسرائيليا شرقي مدينة غزة.


ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من رصد وقنص مجاهديها لقنّاص صهيوني في أثناء تنفيذه عمليات قنص للمدنيين من أعلى تلة المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة"، بعد ساعات من إعلانها عن هذه العملية في بيان.

وأبانت اللقطات لحظة "رصد جنود الفرقة 252 تتبع للواء المشاة النظامي جفعاتي"، ولحظة استهداف "الجندي المستهدف في أثناء تنفيذه لعمليات قنص للمدنيين شرق حي الشجاعية".

وأمس الأحد، صدر عن "سرايا القدس" عدة بيانات حول عملياتها ضد إسرائيل جاء فيها: 

سيطرنا على طائرتين صهيونية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذهما مهام استخبارية وسط قطاع غزة.
قصفنا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة "موراج" شمال مدينة رفح.
قصفنا بصواريخ (107) موقع قيادة وسيطرة لجيش العدو الصهيوني في منطقة "عوض الله" بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح.
قصفنا قوات العدو الصهيوني المتوغلين شرق محور "نتساريم" برشقة صاروخية.
هذا ويعمل الجيش الإسرائيلي على تحويل خمْس مساحة قطاع غزة إلى منطقة عازلة تعتزم إسرائيل ضمها، وهي الواقعة بين محور فيلادلفيا وممر موراغ جنوب القطاع

في حين نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مسؤول في حركة "حماس" قوله إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.

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