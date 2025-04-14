  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات في قصف للاحتلال على خان يونس

الإثنين 14 أبريل 2025 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في قصف للاحتلال على خان يونس



غزة/سما/

ا- أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين أصيبوا إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في المواصي بخان يونس، فيما أصيب آخرون في غارة للاحتلال على محيط منطقة الحي الياباني غربي مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,983 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

#خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الأركان يفجر مفاجأة: العملية العسكرية تفشل ولا بديل لحماس في الأفق

الاتفاق قبل نهاية الشهر في غزة ..زيادة عدد الاسرى وهدنة يتبعها تفاوض حول المرحلة النهائية..

تفاصيل مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية بـ 1.6 مليار يورو

بقعة التمرد في إسرائيل تتسع.. عريضة جديدة تُحرج لقادة ألوية وجنود تطالب بإنها فوري للحرب على قطاع غزة

القناة 12 العبرية : الجيش الإسرائيلي يسيطر على 40% من غزة لكن بلا مكاسب حقيقية..

فرنسا: الكشف عن شبكة تهريب طائرات بدون طيار لحزب الله تعمل في أوروبا..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-04-14_20-48-16

الورقة الإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. القاهرة تنتظر رد حماس و الأخيرة تعلق

حماس تكشف تفاصيل المُقترح المطروح وتعلن رد الوفد المفاوض

$

تحقيق أمني في إسرائيل بـ"حادثة وقعت خلال الحرب" وسط تعتيم مشدد

2025-04-14_13-24-56_089064

ماكرون يدعو عباس إلى استبعاد حماس من قطاع غزة و”إصلاح” السلطة الفلسطينية

20250414085214

هدنة مشروطة لمدة 45 يومًا: مقترح إسرائيلي لتبادل الأسرى مع حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية