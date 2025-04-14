إصابات في قصف للاحتلال على خان يونس

غزة/سما/

ا- أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين أصيبوا إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في المواصي بخان يونس، فيما أصيب آخرون في غارة للاحتلال على محيط منطقة الحي الياباني غربي مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,983 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.