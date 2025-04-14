"الأونروا": إسرائيل استهدفت أكثر من 400 مدرسة في غزة منذ تشرين الأول 2023

غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصورة مباشرة أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت الوكالة في منشور على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إلى أن معظم المدارس في القطاع تضررت جراء الحرب الإسرائيلية.

وأضافت أن أكثر من 70% من المدارس معظمها مدارس لجأ إليها النازحون الفلسطينيون تعرضت لاستهداف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن 88% من المدارس في غزة تحتاج إلى ترميم أو إعادة تأهيل كاملة.

وأوضحت" الأونروا" أن 162 مدرسة من المدارس المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية تابعة لها.

وذكرت أن الأطفال في قطاع غزة يُهجَّرون ويتعرضون للقتل والإصابات ويحرمون من التعليم منذ عام ونصف بسبب الحرب الإسرائيلية.