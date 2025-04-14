منذ فجر اليوم.. 13 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم الاثنين، باستشهاد 13 مواطنا إثر قصف إسرائيلي على مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، استشهد 6 مواطنين، عصر اليوم الاثنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي التفاح في مدينة غزة.

وكان 3 مواطنين استشهدوا في وقت سابق نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من النازحين بالشعف شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استُشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 50 ألفا و983 شهيدا.

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