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المغرب: وفاة معلمة متأثرة باعتداء طالب عليها وسط غضب كبير (فيديو)

الإثنين 14 أبريل 2025 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب: وفاة معلمة متأثرة باعتداء طالب عليها وسط غضب كبير (فيديو)



الرباط/سما/

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية نقلا عن مصادر مطلعة بوفاة معلمة بعد أيام من اعتداء طالب عليها بأداة حادة، في جريمة أثارت غضبا كبيرا في المغرب.

 

ونقلت "هسبريس" عن مصادر مطلعة قولها إن أستاذة اللغة الفرنسية، التي كانت تدرس بأحد معاهد التكوين المهني بمدينة أرفود، توفيت يوم الأحد، متأثرة بجروح بليغة أصيبت بها إثر اعتداء جسدي خطير تعرضت له على يد أحد طلبتها، البالغ من العمر 21 سنة، في الشارع العام باستخدام أداة حادة".

وعن تفاصيل هذا الواقعة الأليمة، أشارت "هسبريس" إلى أنه تم نقل المعلمة وهي في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، يوم 27 مارس الماضي، فيما تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بأرفود من توقيف المشتبه فيه، بعد وقت وجيز من ارتكابه الجريمة.

في حين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات الاعتداء وسقوط الأستاذة أرضا متأثرة بجروحها، ما أثار صدمة قوية لدى الأسرة التعليمية والرأي العام المحلي والوطني.

وعبر الكثيرون عن غضبهم من هذه الجريمة، حيث وصف البعض الطالب بـ"السفاح"، ورأى آخرون أنه "يستحق الإعدام".

وفي إطار محاسبة الجاني، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية قرارا يقضي بإيداع الطالب المعتدي السجن المحلي بمدينة الرشيدية، في انتظار عرضه على أنظار القضاء خلال الجلسات المقبلة، وسط مطالب حقوقية وتربوية بتشديد العقوبات على المعتدين على الأطر التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة داخل المؤسسات التربوية والتكوينية.

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