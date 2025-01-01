  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حكومة غزة: "إسرائيل" تمنع المساعدات وتحاول تمرير مخططات مشبوهة بالقطاع

الإثنين 14 أبريل 2025 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة غزة: "إسرائيل" تمنع المساعدات وتحاول تمرير مخططات مشبوهة بالقطاع



غزة/سما/

حذر المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة، الاثنين، من محاولات إسرائيل تمرير مخططات عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة بها لتوزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع.

وقالت المكتب في بيان: “نؤكد أن هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف: “لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات وفرض التجويع وسنتصدى لها بكل الوسائل ونرفض الالتفاف على القانون الدولي”.

وتابع: “في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل”.

وأردف أن إسرائيل تمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، “في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني”.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الأركان يفجر مفاجأة: العملية العسكرية تفشل ولا بديل لحماس في الأفق

الاتفاق قبل نهاية الشهر في غزة ..زيادة عدد الاسرى وهدنة يتبعها تفاوض حول المرحلة النهائية..

الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية بـ 1.6 مليار يورو

بقعة التمرد في إسرائيل تتسع.. عريضة جديدة تُحرج لقادة ألوية وجنود تطالب بإنها فوري للحرب على قطاع غزة

القناة 12 العبرية : الجيش الإسرائيلي يسيطر على 40% من غزة لكن بلا مكاسب حقيقية..

فرنسا: الكشف عن شبكة تهريب طائرات بدون طيار لحزب الله تعمل في أوروبا..

الجيش الإسرائيلي: إصابة مجندة بعملية دهس في الخليل

الأخبار الرئيسية

67fcead1423604419053add6

تفاصيل مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

1-77-730x438

باراك وعسكريون إسرائيليون سابقون يطالبون بإعادة الأسرى بإنهاء الحرب على غزة

army-cannon-tall-730x438

مصادر: لا انفراجة في محادثات غزة.. وإسرائيل تسعى لـ”سحب ورقة الأسرى دون وقف الحرب”

netanyahu-blu-730x438

قائد سابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي: نتنياهو يهدد أمن الدولة ويجب إخضاعه أو أسره

20250414041546

تقرير: وفد حماس يغادر القاهرة ويتفق مع الوسطاء على استكمال المباحثات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية