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“التعاون الإسلامي”: قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب

الإثنين 14 أبريل 2025 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التعاون الإسلامي”: قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب



جدة/سما/

 وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، قصف إسرائيل المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بأنه “جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وقالت المنظمة في بيان: “ندين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي المعمداني بغزة”، مؤكدة أن استهداف المشفى “لا يشكل فقط جريمة حرب فحسب، بل يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وحذرت المنظمة من خطورة انهيار القطاع الصحي بغزة بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر للمستشفيات، وانقطاع الكهرباء، ونفاد الأدوية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وأشار البيان إلى أن الوضع الحالي في النظام الصحي بغزة “ينذر بكارثة إنسانية”.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل من أجل فرض وقف إطلاق نار، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.
وفجر الأحد، قصفت مقاتلات إسرائيلية المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير أحد مبانيه وتضرر واشتعال النيران بعدد من أقسامه ليخرج عن الخدمة.
وتحول “المعمداني” إلى أهم مستشفى في مناطق شمال قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بمجمع الشفاء الطبي والمستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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