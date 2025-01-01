جدل في الكنيست حول مصر.. وخبير يعلق: كوهين أحد أدوات الهجوم على السيسي

وهاجم المستشرق اليهودي والخبير الإسرائيلي في الشؤون المصرية إيدي كوهين، سفيرة بلاده السابقة لدى مصر أميرة أورون، لتقليلها من خطورة مصر على أمن إسرائيل وذلك خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان (الحدود المصرية-الإسرائيلية والواقع الأمني المتغير).

وأعرب عدد من الخبراء خلال الجلسة عن مخاوفهم من التحركات العسكرية المصرية في سيناء، والتي يرون أنها تتجاوز الحدود المنصوص عليها في معاهدة السلام بين البلدين، فيما فتح المستشرق اليهودي والخبير الإسرائيلي في الشؤون المصرية إيدي كوهين، النار على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والجيش المصري زاعما أن مصر باتت الخطر الأكبر على إسرائيل.

وقال كوهين: "إن مصر أكبر دولة معادية للسامية في العالم العربي"، ووجه حديثه قائلا لسفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر آميرة أورون، داخل الكنيست والتي قللت من خطورة مصر كما يدعي الإعلام العبري واليمين الإسرائيلي قائلا لها: "المصريون يعتبروننا أعداء سواء شئتي أم أبيتي يا أميرة".

وأضاف: "نحن العدو في نطر جميع المصريين، فأنتي استشهدتي بتصريحات الرئيس السيسي، فلماذا لم تستشهدي بتصريحاته التي قال فيها، (عملناها مرة ونعملها مرة ثانية)، لماذا لم تستهدي بهذا التصريح يا أميرة؟!".

واستطرد قائلا خلال العراك الكلامي بينهما داخل الكنيست: "الرئيس السيسي يتباهى كأنه أنتصر علينا، أو كأن المصريين انتصروا علينا في حرب 1973، وأنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى، وتأتي لنا السفيرة أميرة تقول لنا العكس تماماً، تريدنا أن نعيش في الوهم!!".

وتابع: "كفانا آراء وزارة الخارجية، وكفانا آراء اليسار الإسرائيلي المتطرف، فأنا أشارك في اجتماعات زووم ومساحات دردشة بتويتر يوجد فيها مصريون، ولدي مليون متابع في العالم العربي على حسابي بتويتر، وأكثر من 100 ألف متابع من مصر، المصريون يعتبرونا أعدائهم، والإعلام المصري يسمينا الاحتلال والكيان المحتل والكيان الصهيوني، نحن بالنسبة لهم مجرد كيان!!، يسبوننا صباحا ومساءا، بالمخالفة لاتفاقية السلام بكامب ديفيد، نتعرض لتحريض يومي من المصريين".

وفي المقابل، رد الدكتور محمد عبود، الخبير في الشؤون الإسرائيلية وأستاذ اللغة العبرية بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ RT على كوهين قائلا: "إن كوهين أحد أدوات الهجوم الإسرائيلي على الرئيس السيسي وكراهيته الحقيقية تظهر حين يتحدث بالعبرية".

وأضاف عبود: "كوهين يعد من أبرز أدوات إسرائيل في الهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن حين نستمع لتصريحاته باللغة العبرية، نكتشف حجم الكراهية والحقد الذي يكنّه لمصر وللرئيس المصري".

وتابع قائلا: "هذه الكراهية ترتبط بشكل واضح بتصريحات السيسي التي ألمح فيها إلى إمكانية تكرار نصر أكتوبر، وهو ما يُقلق كوهين والدوائر الإسرائيلية التي تحذر من قدرات السيسي والشعب المصري عمومًا".

وقال عبود: "تصريحات إيدي كوهين الأخيرة في غاية الأهمية وتستحق التوقف أمامها بدقة. فهو لا يتردد في التفاخر أمام الإسرائيليين بأعداد المتابعين العرب لحسابه على منصة (إكس)، ويستثمر هذه الأرقام ليرسخ مكانته كخبير في الشؤون العربية داخل إسرائيل، ويحقق مكاسب مالية ومعنوية. في الحقيقة، كل متابعة أو تفاعل عربي مع كوهين أو أفيخاي وصفحات إسرائيل بالعربية. يُستغل ضمن استراتيجية الحرب النفسية التي تستهدف بث الفتنة والشائعات بين الشعوب العربية".

واستطرد الخبير في الشؤون الإسرائيلية قائلا: "تصريحات كوهين المتداولة جاءت ضمن مع أعمال مؤتمر عُقد داخل الكنيست الإسرائيلي بمشاركة نخبة من خبراء الشأن المصري، تحت عنوان يتناول (الحدود المصرية-الإسرائيلية والواقع الأمني المتغير). هذا المؤتمر ليس معزولًا عن أجندة تصعيد سياسي وإعلامي ممنهج ضد مصر، تقوده دوائر في مكتب نتنياهو، وتشارك فيه وسائل إعلام يمينية وأحزاب متطرفة، كحزب (القوة اليهودية) بزعامة بن جفير، وذلك ردًا على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ورفض القاهرة للمخططات التطبيعية، وسعيها المستمر لوقف إطلاق النار والحد من العدوان على قطاع غزة".