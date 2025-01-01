الخارجية الفلسطينية: هجوم نتنياهو ونجله على ماكرون اعتراف صريح بمعاداة السلام

رام الله/سما/

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن نيته الاعتراف بدولة فلسطين.



وقالت الخارجية في بيان صادر اليوم الاثنين: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر والتصريحات المسيئة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ونجله ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية مواقفه الأخيرة بشأن نيته الاعتراف بدولة فلسطين".

واعتبرت الوزارة "هذه التصريحات اعترافا واضحا بمعاداة نتنياهو المستمرة للسلام القائم على حل الدولتين، وإمعانا في رفضه للشرعية الدولية وتشبثه بخيارات العنف والحلول العسكرية على حساب المسار السياسي".

ورأت الوزارة أن "الهجوم يعكس مجددا جوهر السياسات الإسرائيلية القائمة على الإبادة والتهجير والضم، ويكشف إصرار نتنياهو على عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية بهدف تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية موحدة ذات سيادة".

وأكدت وزارة الخارجية أن "هذه المواقف الاستعمارية يجب أن تدفع فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطوات الاعتراف بدولة فلسطين، بما يسهم في حماية حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأمس الأحد، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور له على منصة "إكس أن "ماكرون يرتكب خطأ جسيما بالاستمرار بالترويج لفكرة دولة فلسطينية في قلب أرضنا، دولة تطمح فقط إلى تدمير دولة إسرائيل".

كما أعرب نتنياهو عن دعمه لابنه يائير بعد شتمه الرئيس الفرنسي، ردا على تصريح الأخير الداعم لقيام دولة فلسطين.

والسبت الماضي، شتم يائير نتنياهو عبر منصة "إكس" ماكرون قائلا: "تبا لك"، مضيفا: "أوقفوا الاستعمار الفرنسي في شرق إفريقيا".

ودعما لنجله، قال نتنياهو عبر "إكس" الأحد: "أنا أحب ابني يائير، هو صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل الدولة".

والأربعاء الماضي، قال ماكرون عقب زيارته مصر: "يتعين علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بفلسطين)، ويمكننا أن نصل إلى ذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا أن هذا الاعتراف قد يكون خلال مؤتمر دولي حول حل الدولتين في يونيو المقبل.