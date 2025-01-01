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الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة آخرين أثناء إجراء مسح هندسي لأحد المواقع في جنوب لبنان

الإثنين 14 أبريل 2025 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة آخرين أثناء إجراء مسح هندسي لأحد المواقع في جنوب لبنان



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين، مقتل جندي من وحدة الهندسة في صفوفه وإصابة آخرين، جراء انفجار جسم مشبوه أثناء إجراء مسح هندسي لأحد المواقع في منطقة وادي العزية صور جنوبي لبنان.


وقال الجيش اللبناني في بيان له: "أثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحا هندسيا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية صور جنوب لبنان انفجر جسم مشبوه ما أدى إلى استشهاد جندي من وحدة الهندسة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة".

وأفادت مصادر صحفية في وقت سابق من اليوم، بنجاة فريق تابع لمجلس الجنوب الإنمائي، أثناء أداء مهمته بتنفيذ عمليات الكشف على المباني المتضررة من جراء الحرب الإسرائيلية في بلدتي الناقورة وشمع جنوبي لبنان، من شرك مفخخ داخل منزل في بلدة شمع كانت قد أعدته قوات الإسرائيلية، حيث قام فريق هندسي من الجيش اللبناني بالكشف عليه وتفكيكه.

جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أبلغ عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بول غروف الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور السفيرة الأمريكية لدى بيروت ليزا جونسون، أن "الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر على أنواعها مما يؤكد قدرته على حماية المواطنين".

يشار إلى أن الجيش اللبناني يعزز انتشاره في جنوب لبنان بالرغم من عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدة نقاط استراتيجية في جنوب لبنان.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، وسط مطالب لبنانية وضغوط دبلوماسية بالانسحاب منها.

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