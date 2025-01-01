  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس": عملية الدهس بالخليل رد على جرائم إسرائيل وتجسد استمرار المقاومة

الإثنين 14 أبريل 2025 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": عملية الدهس بالخليل رد على جرائم إسرائيل وتجسد استمرار المقاومة



غزة/سما/

صرحت حركة "حماس" بأن عملية الدهس التي وقعت صباح اليوم في منطقة الظاهرة جنوبي الخليل تعكس استمرار المقاومة الفلسطينية، رغم كل محاولات إسرائيل لقمعها في الضفة الغربية.


واعتبرت الحركة في بيان رسمي أن "هذا العمل البطولي يأتي ردا طبيعيا على العدوان الغاشم والجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة في المحافظات الشمالية، إلى جانب استمرار عمليات التهويد ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدسات الشعب الفلسطيني الإسلامية".

وشددت "حماس" على أن "الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى وفيّة للشهداء والأسرى، مؤكدة أن ضربات المقاومة ستتواصل حتى زوال "الاحتلال" ونيل الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه المشروعة".

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى مزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة مع إسرائيل ومستوطنيها، ومواصلة الاشتباك مع القوات الإسرائية حتى دحرها عن الأرض والمقدسات".

هذا وأفادت وسائل إعلاام فلسطينية اليوم الاثنين بإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس نفذها فلسطيني بالقرب من مستوطنة "عتنئيل"  لقريبة من الظاهرية جنوب مدينة الخليل 

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائايلي إلى انسحاب سائق السيارة من المكان بعد دهسه للمجندة قرب الخليل، فيما ونشر الجيش قواته بكثافة على شارع 60 وعند مدخل الظاهرية.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الأركان يفجر مفاجأة: العملية العسكرية تفشل ولا بديل لحماس في الأفق

الاتفاق قبل نهاية الشهر في غزة ..زيادة عدد الاسرى وهدنة يتبعها تفاوض حول المرحلة النهائية..

كاتس: عشرات بالمئة من غزة باتت "مناطق  أمنية إسرائيلية" ونهدف لإعادة حماس للمفاوضات بتوسيع العمليات التفاصيل كاملة

الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية بـ 1.6 مليار يورو

بقعة التمرد في إسرائيل تتسع.. عريضة جديدة تُحرج لقادة ألوية وجنود تطالب بإنها فوري للحرب على قطاع غزة

القناة 12 العبرية : الجيش الإسرائيلي يسيطر على 40% من غزة لكن بلا مكاسب حقيقية..

دوي صافرات إنذار في القدس وتل أبيب ومحيطهما جراء إطلاق صاروخ من اليمن

الأخبار الرئيسية

67fcead1423604419053add6

تفاصيل مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

1-77-730x438

باراك وعسكريون إسرائيليون سابقون يطالبون بإعادة الأسرى بإنهاء الحرب على غزة

army-cannon-tall-730x438

مصادر: لا انفراجة في محادثات غزة.. وإسرائيل تسعى لـ”سحب ورقة الأسرى دون وقف الحرب”

netanyahu-blu-730x438

قائد سابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي: نتنياهو يهدد أمن الدولة ويجب إخضاعه أو أسره

20250414041546

تقرير: وفد حماس يغادر القاهرة ويتفق مع الوسطاء على استكمال المباحثات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية