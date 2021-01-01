بنغلاديش تعيد حظر السفر إلى"إسرائيل"

وكالات/سما/

أعلنت السلطات البنغالية إعادة تدوين عبارة "صالح للسفر إلى جميع الدول ما عدا إسرائيل" على جوازات مواطنيها، في خطوة تؤكد استمرار سياسة عدم الاعتراف بالدولة العبرية.

وكانت الحكومة قد أزالت هذه العبارة عام 2021 خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة، لكنها أكدت حينها أن هذا لا يعني تغيير الموقف الرسمي.

وأوضحت نيلوفر أفروز نائبة وزير الداخلية لوكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية أن الوزارة أصدرت الأسبوع الماضي تعليمات رسمية لإدارة الهجرة والجوازات بتنفيذ هذا القرار.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" المحلية أن المدير العام للهجرة تلقى توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العبارة إلى جوازات السفر.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تصاعد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في بنغلاديش، حيث شهدت العاصمة دكا يوم السبت مظاهرة ضخمة شارك فيها نحو 100 ألف شخص تضامنا مع قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين القادة الذين يدعمون إسرائيل، كما أحرقوا دمى رمزية تمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ونظمت المظاهرة أحزاب سياسية بينها حزب بنغلاديش القومي بزعامة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، إلى جانب عدد من الجماعات الإسلامية.