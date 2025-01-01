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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى في ثاني أيام الفصح اليهودي

الإثنين 14 أبريل 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى في ثاني أيام الفصح اليهودي



القدس المحتلة/سما/

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الاثنين، المسجد الأقصى في اليوم الثاني من عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، مفضلا عدم نشر اسمه، إن “765 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وأضاف المسؤول أن “494 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى أمس الذي صادف أول أيام عيد الفصح اليهودي”.

وكانت جماعات إسرائيلية يمينية دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

وقال شهود عيان إنه تخلل الاقتحامات أداء المستوطنين طقوسا تلمودية وصلوات خاصة في الناحية الشرقية للمسجد.

وجرت الاقتحامات على شكل مجموعات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وفق الشهود.

ووفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال مارس/آذار الماضي والذي وافق شهر رمضان.

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