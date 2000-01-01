وصول 9 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية بحالة سيئة إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة

رام الله/سما/

وصل 9 أسرى، اليوم الإثنين، إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عبر بوابة "كيسوفيم" أفرجت عنهم إسرائيل بعد أشهر من الاعتقال.

ووصل الأسرى إلى مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع عبر مركبات الصليب الأحمر، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ووصفت حالتهم الصحية بالسيئة.

والخميس الماضي، أفرجت إسرائيل عن 80 أسيرا من قطاع غزة، وصل عدد منهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط القطاع.

وأشارت مصادر إلى أن معظم الأسرى المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية يوم الخميس مسنّون وبعضهم لا يقوى على الحركة ويظهر عليهم آثار تعذيب.

ودخل الأسرى المفرج عنهم القطاع عبر بوابة "كيسوفيم" بالسياج الفاصل شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك أكثر من 2000 معتقل من قطاع غزة محتجزين في سجون: سيديه تيمان، وعنتوت، وعوفر العسكري، والنقب.

ومنذ استئناف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة في 18 مارس الماضي، قتل أكثر من 1480 فلسطينيا، وأصيب 3688 آخرون، فيما ارتفعت حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 50846، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.