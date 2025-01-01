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حماس تكشف تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار بغزة ..

الإثنين 14 أبريل 2025 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار بغزة ..



الدوحة / سما /

كشف قيادي في حركة حماس، اليوم الإثنين، النقاط الرئيسية للمقترح الإسرائيلي الجديد حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوضح القيادي أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر.

وأشار إلى أن المقترح ينص على "وقف الأعمال العسكرية لمدة 45 يوما"، مع فتح المعابر وإدخال المساعدات، لكن بشروط إسرائيلية.

كما يشمل إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى ما قبل 2 مارس 2025، أي انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل استئناف القتال.

وأضاف القيادي أن نص المقترح يدعو إلى الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي تتناول وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب، بالإضافة إلى بحث موضوع "سلاح حماس" وإدارة قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكد القيادي أن المقترح الإسرائيلي يهدف إلى "نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها لحكم غزة".

وأشر إلأى أن الحركة ترى أن المقترح الإسرائيلي لا يستجيب لمطالبها الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم أو الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بل ويعمل على سحب ورقة الأسرى من يد "حماس" بشكلٍ تدريجي".

واختتم حديثة بلقول إن "الحركة لم ترد بعد على المقترح الإسرائيلي، وهي حاليا بصدد دراسته".

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تفاصيل مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

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