  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤولة أوروبية:غزة تتعرض لابادة جماعية والطعام يتعفن على أبواب القطاع جراء المنع الإسرائيلي

الإثنين 14 أبريل 2025 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة أوروبية:غزة تتعرض لابادة جماعية والطعام يتعفن على أبواب القطاع جراء المنع الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب، إن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في أزمة إنسانية بالقطاع، بينما تتكدس المساعدات خارجه ويتعفن الطعام.

جاء ذلك في بيان عن الأوضاع في غزة والضفة اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وأشارت لحبيب إلى أن هناك 3 أولويات ملحة في غزة حيث تواصل إسرائيل إبادتها الجماعية، وهي استئناف وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن غزة تشهد أزمة إنسانية بسبب منع دخول المساعدات.

وتابعت: "منذ أكثر من شهر، لم تصل مساعدات، ولا غذاء، ولا كهرباء، ولا حتى لقمة خبز واحدة".

وأردفت لحبيب: "بينما تمتلئ المستودعات خارج غزة بالطعام، ينفد الطعام في غزة، ويتعفن خارجها لأننا لا نستطيع دخول المنطقة. ويُقتل أو يُصاب ما لا يقل عن 100 طفل يوميا".

وأشارت إلى أن إسرائيل لم توافق منذ فترة على بعثات المساعدات الإنسانية الراغبة في العمل في المنطقة، وأنه لم يعد هناك أي موظفين دوليين في غزة والضفة الغربية.

وأكدت لحبيب أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتدهور أيضا، وقالت: "أمسى التهجير القسري والعنف أمرا طبيعيا. ولهذا نحتاج إلى تحرك سياسي حاسم".

وأشارت إلى أن الاجتماع الأول للحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين سيُعقد بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عقب اجتماع وزراء الخارجية.

وقالت لحبيب: إن المشاركين في الاجتماع سيناقشون فرص التعاون والعلاقات الثنائية وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

الاتفاق يتشكل ..اختراق كبير في محادثات التهدئة ..

الاتفاق قبل نهاية الشهر في غزة ..زيادة عدد الاسرى وهدنة يتبعها تفاوض حول المرحلة النهائية..

نجل نتنياهو يُهاجم الرئيس الفرنسي بألفاظ نابية بعد تصريحاته عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: اذهب إلى الجحيم

رئيس الأركان يفجر مفاجأة: العملية العسكرية تفشل ولا بديل لحماس في الأفق

كاتس: عشرات بالمئة من غزة باتت "مناطق  أمنية إسرائيلية" ونهدف لإعادة حماس للمفاوضات بتوسيع العمليات التفاصيل كاملة

بعد فقدانه باستهداف رفح- المسعف أحمد النصاصرة معتقل لدى الاحتلال

السيسي يتوجه إلى قطر لبحث تطورات المنطقة والقضية الفلسطينية ومتابعة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بقعة التمرد في إسرائيل تتسع.. عريضة جديدة تُحرج لقادة ألوية وجنود تطالب بإنها فوري للحرب على قطاع غزة

نتنياهو: نعمل على إطلاق سراح 10 محتجَزين دفعة واحدة

رئيس الأركان يفجر مفاجأة: العملية العسكرية تفشل ولا بديل لحماس في الأفق

الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية بـ 1.6 مليار يورو

القناة 12 العبرية : الجيش الإسرائيلي يسيطر على 40% من غزة لكن بلا مكاسب حقيقية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية