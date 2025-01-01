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نتنياهو: نعمل على إطلاق سراح 10 محتجَزين دفعة واحدة

الإثنين 14 أبريل 2025 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نعمل على إطلاق سراح 10 محتجَزين دفعة واحدة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعائلة الرهينة إيتان مور، إن مفاوضات صفقة الأسرى الحالية تركز على إطلاق سراح 10 رهائن محتجَزين في قطاع غزة دفعة واحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين.

ودعا زعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس، في وقت سابق اليوم، إلى إعادة الرهائن، مشيراً إلى أن «الوقت جيد فقط لحركة (حماس)، وسيئ للرهائن»، لافتاً إلى أن «خطة إطلاق سراح جميع الرهائن هي الأفضل لإسرائيل، أمنياً واجتماعياً وأخلاقياً».

وأشار التقرير إلى أن الوسطاء وصلوا حالياً إلى المراحل النهائية من صياغة اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي.

وذكر التقرير أنه جرى تأجيل مناقشة طرد قيادة «حماس» العليا من غزة، إلى موعد لاحق.

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