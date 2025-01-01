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فرنسا: الكشف عن شبكة تهريب طائرات بدون طيار لحزب الله تعمل في أوروبا..

الإثنين 14 أبريل 2025 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: الكشف عن شبكة تهريب طائرات بدون طيار لحزب الله تعمل في أوروبا..



باريس/سما/

كشفت أجهزة الأمن الأوروبية عن شبكة لوجستية متطورة تزود حزب الله بمكونات لبناء طائرات عسكرية بدون طيار، وفق ما ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الأحد.

وكانت الشبكة تعمل في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكانت تشارك في شراء ونقل قطع غيار متطورة إلى لبنان.

وتشمل المكونات المضبوطة أكثر من 200 محرك كهربائي ومحركات بنزين ومراوح وأنظمة توجيه متطورة ومواد مركبة لبناء جسم وأجنحة الطائرة بدون طيار - كل ذلك بهدف إنتاج طائرات بدون طيار قادرة على حمل شحنات متفجرة.

وتشير التقارير إلى أن أحد المشتبه بهم – من أصل لبناني – كان يعمل أيضًا في ألمانيا. وتواصلت السلطات الإسبانية مع السلطات الألمانية، وتم القبض على أربعة مشتبه بهم في يوليو/تموز في كلا البلدين: اثنان في برشلونة، وواحد في مدينة دالامان القريبة، والرابع اعتقل في مدينة زالتسغيتر الألمانية.

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